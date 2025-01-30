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Türkiye
AA 30.01.2025 06:18

Mersin'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mersin'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

M.Ç. yönetimindeki kamyonet ile A.T. idaresindeki otomobil ve Gökhan Ercan'ın kullandığı motosiklet Akbelen Kavşağı'nda çarpıştı.

Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü Gökhan Ercan kamyonetin altında kaldı, 2 araç sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Ercan'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Kazada yaralanan otomobil ve kamyonet sürücüsü ambulanslarla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olay yerindeki incelemenin ardından Ercan'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

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Mersin Trafik Kazası
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