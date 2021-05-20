İstanbul Arnavutköy'de trafikte tartıştığı Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal'ın yargılandığı dava karara bağlandı.

Uysal, "Araçların alıkonulması ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dadaş Aras son duruşmada şikayetinden vazgeçti, 8 yıl 4 ay hapis cezası verilen Uysal tahliye edildi. Aras, şikayetinden vazgeçmesine sebep olarak Uysal'ın ailesinin kendisinden özür dilemesini gösterdi.

Aras, Uysal'ın ailesinden SMA'lı hastalar için 30 bin lira bağış yapmasını istediklerini, onların da kabul ettiğini söyledi.

Çakarlı maganda davasında karar. Çakarlı araç şoförü yol verme kavgasında tartıştığı sürücüyü bıçaklamıştı. Muhammet Enes Uysal, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. pic.twitter.com/3U790FdT2n — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 20, 2021

Ne olmuştu?

21 Ağustos 2020 tarihinde iki araç seyir halinde giderken çakarlı minibüs sürücüsü Uysal, Aras'ı durdurmuş ve kendisinin polis olduğunu iddia ederek bıçaklı saldırıda bulunmuştu.