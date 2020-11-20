Geçtiğimiz ağustos ayında yaşanan olayın ardından çok konuşulan saldırgan hakkında istenecek ceza belli oldu.

Muhammed Enes Uysal adlı sürücü, İstanbul Hadımköy'de çakarlı aracıyla seyir halindeyken, bir başka araç sürücüsünün önce önünü kesti. Tehditleri cep telefonuyla kaydedilince de araç sürücüsünü bıçakladı.

Tutuklu yargılanan Muhammed Enes Uysal hakkında, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı tarafından fezleke hazırlandı.

4 ayrı suçtan suçtan ceza

Şüpheli Muhammet Enes Uysal'ın "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Hakaret", "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" ve "Silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından toplamda 14 yıl 9 ay 15 günden 36 yıl 4 aya cezalandırılması istenerek hazırlanan fezleke yetkisizlikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Ayrıca fezlekede şüpheli Uysal hakkında "Yağma" ve "Kamu görevini usulsüz üstlenme" suçlarından ayırma kararı verilerek, bu suçlar hakkında şüphelinin soruşturmasının devam ettiği vurgulandı.