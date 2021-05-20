Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 12:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gürültü uyarısı yapan komşusunu pompalı tüfekle vurdu
[Fotoğraf: DHA]
Karaman'da yüksek sesle konuştuğu için kendisini uyaran komşusu Emre T.'yi pompalı tüfekle bacağından vurdu.
Çeltek Mahallesi 503 Sokak’ta saat 00.30 sıralarında Emre T., komşusu M.Ö.'yü yüksek sesle konuştuğu için uyardı.
M.Ö. tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerinde M.Ö., pompalı tüfekle Emre T.'ye ateş açtı.
Bacağından yaralanan Emre T. yere yığılırken, M. Ö. ise elektrikli bisikletiyle kaçtı.
Emre T. çevredekilerin çağırdığı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, M.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.
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