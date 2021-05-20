Erkan Dal yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Kaya yönetimindeki araca çarptıktan sonra İsmail Kaya’nın kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde farklı araçlarda bulunan S. S. ve K. D.'nin öldüğü belirlendi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kentteki hastanelere götürüldü.

Hayatını kaybeden 1'i çocuk 2 kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.