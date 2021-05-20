Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi üzerinde bulunan özel bir okulun görevlileri, okul içinde ve bahçesinde çok sayıda arı olmasından şüphelenip, profesyonel arıcılardan yardım istedi.

Okula gelen arıcılar, arıların en üst kattaki duvara oğul verdiğini belirledi. Bunun üzerine özel kıyafetlerini giyerek, kovanlara ulaşmak istedi. Başarılı olamayınca da itfaiyeye haber verdi.

[Fotoğraf: DHA]

Kraliçe arıya ulaşıldı

Gelen itfaiye ekipleri, arıcıları merdiven aracıyla kovaların bulunduğu yere ulaştırdı. Arıcılar, çekiç ve keski yardımıyla duvarı kırdı ardından körük dumanı sıkarak kraliçe arıya ulaştı.

Kraliçe arı ve yavru arıları, ayrı ayrı kovanlara koyup muhafaza altına alan arıcılar, petekleriyle birlikte yaklaşık 50 kilogram bal çıkardı. Bal, okul görevlilerine teslim edildi.

[Fotoğraf: DHA]

"50 kilo üzerinde bal çıkarttık"

Arıcı Cem Ersever, şöyle konuştu:

“Okul yönetimi haber verdi. Arı varmış bahçede. Öğrencilere zarar vermemesi için alınmasını talep etti. Biz de gelerek, aşağıya indirdik. Rahat 50 kilo üzerinde bal çıkarttık. Kraliçe arı ve yavru arıları peteklere aldık. Onları şimdi 5 kilometre uzakta bir lokasyona yerleştireceğiz.”