Marmara Denizi aylardır deniz salyalarının etkisi altında. Denizdeki oksijenin de azalmasına sebep olan bu durum deniz canlılarını da tehdit ediyor. Salyaların artışı uzamanları da endişelendiriyor.

Gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadığını söyleyen vatandaş, "Asfalt gibi gördüm. Dedim burayı doldurdular mı? Tuhaf görünüyor, şaşırdım yani. 20 küsür yıldır buradayım, asla böyle bir manzara görmedim" dedi.

"Balıkların yaşaması mümkün değil"

Kirliliği değerlendiren Çevre Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, "Yüzey tamamen kaplanmış. Tabana oksijen transferi tamamen önlenmiş durumda. Tabanda oksiyenli hayat olması yani balıkların yaşaması mümkün değil"

Etrafa yayılan koku rahatsız edici. Çevrede yaşayanlar da tedirgin. Marmara Denizi'ni bir türlü terk etmeyen müsilajın nedeni ise bir yandan küresel ısınma sebebiyle artan deniz sıcaklığı, diğer yandan kirlilik.

Kirliliğin nedenleri

Kirliliğin nedenlerine ilişkin bilgi veren Öztürk, şöyle devam etti:

"Bunun sebebi azot ve fosfor kirliliği. Evsel atık suları, sanayi atık suları, tarımsal atık sular, arıtılmayan derin deniz deşarjları gibi kirleticiler Marmara'yı boğmaya başladı."

Deniz salyasını önlemek mümkün mü?

Önceki yıllarda deniz yüzeyinde 2 hafta kalan deniz salyası bu sene yaklaşık 3 aydır Marmara'da. Peki tehdidi ortadan kaldırmak için ne yapmalı?

"Öncelikle burası hassas alan ilan edilmeli. İkincisi Marmara Denizi'ndeki bütün atık sular ileri kademe arıtılmalı. Üçüncüsü Derin deniz deşarjına son verilmeli. Dördüncüsü ise Marmara Denizi'ni kirleten tüm kaynaklar kontrol altına alınmalı."