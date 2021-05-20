Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 10:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İkna yöntemiyle 3 terörist daha teslim oldu
[Fotoğraf: AA]
Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 3 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. Bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 71'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün yurda giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2005 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Teslim olan terörist sayısı 71'e yükseldi
Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında şimdiye kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 71'e yükseldi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Terör Örgütü Terörle Mücadele
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