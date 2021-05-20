Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da sıcaklık sıfırın altında 1 dereceyi gösterdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık, sıfırın altından 1 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık geçecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan'da 3, Kars ve Erzurum'da 6, Ağrı'da 7, Erzincan'da 11 ve Iğdır'da 16 derece kaydedildi.
Ardahan'ın Göle ilçesi ise, sıfırın altında 1 dereceyle bölgede gece hava sıcaklığının en düşük ölçüldüğü yerleşim yeri oldu.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 35, Erzincan'da 32, Ağrı ve Kars'ta 28, Erzurum ve Ardahan'da 27 derece olacağı tahmin ediliyor.
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