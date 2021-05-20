Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık geçecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan'da 3, Kars ve Erzurum'da 6, Ağrı'da 7, Erzincan'da 11 ve Iğdır'da 16 derece kaydedildi.

Ardahan'ın Göle ilçesi ise, sıfırın altında 1 dereceyle bölgede gece hava sıcaklığının en düşük ölçüldüğü yerleşim yeri oldu.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 35, Erzincan'da 32, Ağrı ve Kars'ta 28, Erzurum ve Ardahan'da 27 derece olacağı tahmin ediliyor.