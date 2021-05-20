Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 09:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul’da otomobil bisikletli çocuklara çarptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Küçükçekmece'de bisikletle rampadan aşağı inen yabancı uyruklu iki çocuğa otomobil çarptı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocukların tedavisi sürüyor.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bisiklet ile rampadan inen iki çocuğu, otomobil sürücüsü son anda fark etti. Sürücü frene bastı ancak otomobili durduramadı. Meydana gelen kazada iki çocuk da yaralandı.
Yaralı çocuklar ambulanlans ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise, otomobil sürücüsünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.
Çocuklardan birinin durumunun iyi olduğu, diğer çocuğun ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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