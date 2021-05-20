Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bisiklet ile rampadan inen iki çocuğu, otomobil sürücüsü son anda fark etti. Sürücü frene bastı ancak otomobili durduramadı. Meydana gelen kazada iki çocuk da yaralandı.

Yaralı çocuklar ambulanlans ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise, otomobil sürücüsünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Çocuklardan birinin durumunun iyi olduğu, diğer çocuğun ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.