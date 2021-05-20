İstanbul'da Sedat Peker'in lideri olduğu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, firari olarak aranan bir kişinin Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunduğu belirlendi.

Şüpheli, kaldığı otele düzenlenen operasyonda yakalandı. Şahsa yardım ettikleri gerekçesiyle 2 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobilinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde ise Sedat Şahin suç örgütüyle bağlantılı kişilerin bulunduğu araç takibe alındı.

Polis kontrol noktasında durdurulan araçta 1'i emekli polis 3 kişi gözaltına alındı.

Üzerlerinde 'suikast silahı' olarak bilinen kalem tabanca bulundu.