Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 10:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'le bağlantılı bir kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile bağlantılı kişi yakalandı. Şüpheliye yardım ettikleri ileri sürülen 2 kişi de gözaltına alındı.
İstanbul'da Sedat Peker'in lideri olduğu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, firari olarak aranan bir kişinin Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunduğu belirlendi.
Şüpheli, kaldığı otele düzenlenen operasyonda yakalandı. Şahsa yardım ettikleri gerekçesiyle 2 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobilinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde ise Sedat Şahin suç örgütüyle bağlantılı kişilerin bulunduğu araç takibe alındı.
Polis kontrol noktasında durdurulan araçta 1'i emekli polis 3 kişi gözaltına alındı.
Üzerlerinde 'suikast silahı' olarak bilinen kalem tabanca bulundu.
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