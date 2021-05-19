Haber Giriş: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 23:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sedat Peker'in evine operasyon anları ilk kez TRT Haber'de
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Suç örgütü lideri Sedat Peker'in evinin polis tarafından arandığı anlar ilk kez TRT Haber'de.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber'e konuk oldu, soruları cevapladı.
Bakan Soylu, Peker'in polis araması sırasında kötü muamele iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu, aramaya Peker'in evinin aranma görüntülerini paylaştı.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 19, 2021
Sedat Peker'in evinin polis tarafından arandığı anlar @trthaber'de. pic.twitter.com/2b3iU0dsBc
Polis kamerası ile kaydedilen görüntüler ilk kez TRT Haber'de yayınlandı.
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