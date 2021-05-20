Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 10:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı
[Fotoğraf: MSB (Arşiv)]
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ'cü Edirne'deki "Hudut Kartalları" tarafından yakalandı.
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptı.
Buna göre, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 şüpheli, Edirne'nin Meriç ilçesindeki Hudut Kartalları tarafından yakalandı.
Şüphelilerin FETÖ mensubu olduğu belirlendi. 2 FETÖ üyesi, Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 şahıs, Meriç/Edirne'deki hudut kartallarımız tarafından yakalandı. FETÖ terör örgütü mensubu oldukları belirlenen şahıslar, Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/tKZNnZFpne— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 20, 2021
Etiketler: FETÖ Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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