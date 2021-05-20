Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptı.

Buna göre, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 şüpheli, Edirne'nin Meriç ilçesindeki Hudut Kartalları tarafından yakalandı.

Şüphelilerin FETÖ mensubu olduğu belirlendi. 2 FETÖ üyesi, Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.