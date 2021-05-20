Kahverengi su sızıntısı dün akşam saatlerinde görülmeye başladı. Kirlilikle birlikte dereden ağır bir koku da yayıldı. Durum, çevrede oturan vatandaşları tedirgin etti.

Çevrede kokuya neden olan dere dron ile havadan görüntülendi.

Kirlilik nedeniyle avlanamadıklarını söyleyen balıkçılar da yetkililerden çözüm istedi. Kirliliğin zaman zaman derede tekrarlandığı da belirtiliyor.

Daha önce de Küçükçekmece Gölü'ne kadar ulaşan deniz salyası için temizleme çalışması başlatılmıştı.