Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 11:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Menekşe deresi kahverengi akıyor
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Deresi kahverengiye büründü. Oluşan kirlilik, çevrede ağır bir kokuya neden oldu.
Kahverengi su sızıntısı dün akşam saatlerinde görülmeye başladı. Kirlilikle birlikte dereden ağır bir koku da yayıldı. Durum, çevrede oturan vatandaşları tedirgin etti.
Çevrede kokuya neden olan dere dron ile havadan görüntülendi.
Kirlilik nedeniyle avlanamadıklarını söyleyen balıkçılar da yetkililerden çözüm istedi. Kirliliğin zaman zaman derede tekrarlandığı da belirtiliyor.
Daha önce de Küçükçekmece Gölü'ne kadar ulaşan deniz salyası için temizleme çalışması başlatılmıştı.
Etiketler: İstanbul
Sıradaki Haber
Okul duvarındaki kovandan 50 kilo bal çıkarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz