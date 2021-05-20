Çocuğuna müdahale eden doktoru ve hemşireyi darbetti
Kocaeli'de yaşayan Muhammet Ç. isimli baba, çocuğuna damar yolu açan hemşireyi yumrukladı. Araya giren doktoru da darbeden Muhammet Ç, gözaltına alındı. Saldırı anı kameraya yansıdı.
Muhammet Ç. isimli baba, gece rahatsızlanan çocuğunu Çayırova’daki tıp merkezine götürdü.
Çocuğa müdahale eden hemşire Serhat Özcanlı, çocuğa damar yolu açmak istedi. Bu sırada canı yanan çocuk ağlamaya başladı.
Bunun üzerine Muhammet Ç., hemşire Özcanlı’ya, "Canını yakıyorsun. Sen çekil, gelsin doktor yapsın" dedi.
Hemşire ve doktora saldırdı
Doktorun damar yolu açmadığını söyleyen Özcanlı ile baba Muhammet Ç. arasında tartışma çıktı. Sinirlerine hakim olamayan baba Muhammet Ç., hamşire Özcanlı’yı yumrukladı.
Muhammet Ç.’nin yumruk attığı hemşire yere yığıldı. Araya girmek isteyen Dr. Yılmaz Aydın da öfkeli babanın şiddetine maruz kaldı.
Akrabaları sakinleştirmeye çalıştı
Bu sırada yakınları ve tıp merkezinde bulunanlar, öfkeli babaya engel olmaya çalıştı. Şikayetçi olunması üzerine Muhammet Ç., gözaltına alındı.
Doktor ve hemşirenin darbedildiği anlar kameraya yansıdı.