Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 19:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da çaya giren genç hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Serinlemek için Batman Çayı'na girdikten bir süre sonra kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Batman'da arkadaşlarıyla pikniğe giden Bilal Keskin serinlemek için Batman Çayı'na girdi.
Bir süre suda yüzen Keskin, gözden kayboldu. Keskin'in arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, arama çalışması başlattı.
Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucu Keskin'in cansız bedenine ulaşıldı.
Son Haberler
- 21:45
- 21:49
- 21:39
- 21:40
- 21:27
Sıradaki Haber
Hafriyat kamyonuyla otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz