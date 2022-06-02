Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 18:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hafriyat kamyonuyla otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sancaktepe'de hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.
Veysel Karani Mahallesi Kanuni Caddesi'ndeki kavşakta, İ.D'nin kullandığı hafriyat kamyonu ile M.O. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobildeki biri çocuk 6 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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