Balı fazla kaçıran 'Balkız' yuvasına döndü
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Düzce'de balın dozunu fazla kaçırdığı için bitkin düşen ayı 'Balkız'ın yuvasına döndüğünü söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, tedavisi tamamlanan “Balkız” yuvasına döndü. Hepimizin gönlünde taht kuran sevimli kızımızın yolu açık olsun. Bal da olsa her şeyi dozunda yemesi dileğiyle" ifadelerini kullandı.
Tedavisi tamamlanan “Balkız” yuvasına döndü????— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) August 12, 2022
Hepimizin gönlünde taht kuran sevimli kızımızın yolu açık olsun. Bal da olsa her şeyi dozunda yemesi dileğiyle???? pic.twitter.com/mFU0JTtUOI
Balı fazla kaçırıp baygınlık geçirmişti
Düzce'de dün bitkin halde bir boz ayı yavrusu bulunmuş ve ayının fazla miktarda bal yediği anlaşılmıştı.
Ayı, kamuoyunun büyük ilgisini çekerken, Tarım ve Orman Bakanlığı da "Balın dozunu kaçıran sevimli 'kızımıza' bir isim verelim, adıyla yaşasın" paylaşımında bulunmuştu.
"Kızımız adıyla yaşasın"
Bakanlık, bugün ayıya "Balkız" adının verildiğini açıklamıştı.
Paylaşımda, "Sevimli ayıcığımızın adı 'Balkız' kızımız adıyla yaşasın. Balkız’ın sağlık durumu gayet iyi en kısa sürede yaşam alanına bırakağız" ifadelerine yer verilmişti.