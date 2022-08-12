Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, tedavisi tamamlanan “Balkız” yuvasına döndü. Hepimizin gönlünde taht kuran sevimli kızımızın yolu açık olsun. Bal da olsa her şeyi dozunda yemesi dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Tedavisi tamamlanan “Balkız” yuvasına döndü????



Hepimizin gönlünde taht kuran sevimli kızımızın yolu açık olsun. Bal da olsa her şeyi dozunda yemesi dileğiyle???? pic.twitter.com/mFU0JTtUOI — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) August 12, 2022

Balı fazla kaçırıp baygınlık geçirmişti

Düzce'de dün bitkin halde bir boz ayı yavrusu bulunmuş ve ayının fazla miktarda bal yediği anlaşılmıştı.

Ayı, kamuoyunun büyük ilgisini çekerken, Tarım ve Orman Bakanlığı da "Balın dozunu kaçıran sevimli 'kızımıza' bir isim verelim, adıyla yaşasın" paylaşımında bulunmuştu.

"Kızımız adıyla yaşasın"

Bakanlık, bugün ayıya "Balkız" adının verildiğini açıklamıştı.

Paylaşımda, "Sevimli ayıcığımızın adı 'Balkız' kızımız adıyla yaşasın. Balkız’ın sağlık durumu gayet iyi en kısa sürede yaşam alanına bırakağız" ifadelerine yer verilmişti.