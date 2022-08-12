Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 19:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da boya fabrikasındaki patlamada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
[Fotograf: DHA]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde boya fabrikasında meydana gelen patlamada yaralananlardan biri daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir boya fabrikasında 1 Ağustos'ta meydana gelen patlamada iş yeri sahiplerinden 76 yaşındaki Ömer Asım Eralp, 42 yaşındaki üretim müdürü Mustafa Remzi Emanet ve operatör Veli Gümüş ağır yaralanmıştı.
Fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş, yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılmıştı. İş yeri sahiplerinden Eralp ve üretim müdürü Emanet müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
İstanbul'da tedavi gören 47 yaşındaki operatör Veli Gümüş de hayatını kaybetti.
Etiketler: Tekirdağ
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