Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle ağır yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla fabrikada çıkan yangın söndürüldü.