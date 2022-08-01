Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan turistlere yönelik her hafta "Türk Yemekleri Kursu" veriliyor.

Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği kursta başta gözleme, zeytinyağlı yaprak sarma, Adana kebap, patlıcan kebap ve pide gibi ünlü Türk yemekleri öğretiliyor. Kurs sonunda turistlere, katılım sertifikası veriliyor. Yaz döneminde her hafta düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oluyor.

En son düzenlenen kursa katılan Alman, Slovak, Rus, Makedon, Arnavut ve İsviçreli turistlerden oluşan 14 kişilik grup, otelin mutfak şeflerinin gözetimde aldıkları eğitimlerini tamamladı.

Turistler, daha sonra önlük ve aşçı keplerini takarak hünerlerini sergiledi. Önce oklavayla hamur açıp gözleme pişiren turistler, daha sonra sırasıyla yaprak sardı, şişe Adana kebap taktı ve fırına geçerek pide pişirdi.

"Çok iyi geri dönüşler alıyoruz"

Otelin Operasyon ve Eğitim Müdürü Aydın Özdemir, otelde misafirlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, Türk mutfağını öne çıkarmak için özellikle "Türk Yemekleri Kursu" açtıklarını söyledi.

Kursa katılan turistlere katılım sertifikasının yanı sıra çeşitli hediyeler verdiklerini belirten Özdemir, "Kurslarla, Türk turizmde gastronomiyi ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Tatile gelen yabancı konuklarımız Türk yemeklerini çok seviyor. Biz de onlara nasıl yapıldığıyla uygulamalı olarak gösteriyoruz. Çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Misafirlerimiz Türk yemeklerini yerken, nasıl yapıldığını da öğrenmiş oluyor. Tatilden mutlu bir şekilde ayrılıyorlar" diye konuştu.

"Sarma zordu, kebabı yapmak zevkliydi"

Kursa katılan Lirije Osmani ise Türk yemeklerini çok sevdiğini ve çok lezzetli bulduğunu söyledi.

Özellikle Adana kebabını çok sevdiğini söyleyen Osmani, "Burada tatil yaparken kursa katıldım. Kurs çok güzeldi ve çok muhteşemdi. Sarma en zor olanıydı" dedi.

Rus turist Olga Novikova da daha önce hiç Türk yemeği yapmadığını kaydetti.

Kursun kendisi için çok etkileyici bir deneyim olduğunu anlatan Novikova, "İlk defa Türk mutfağındaki yemeklerden yaptım. Hepsi de birbirinden zahmetli ve çok lezzetliydi" ifadelerini kullandı.

''Türklerin harika yemekleri var''

Almanya'dan tatile gelen Armin Hauser ise çok sevdiği Türkiye ve Antalya'ya 15. kez tatile geldiğini vurguladı.

Hauser, "Türklerin harika yemekleri var. Çok lezzetli. Bu etkinliğe katılmaktan dolayı mutluyum. Biraz uğraşınca yapabildik. Sarma zordu, kebabı yapmak zevkliydi. İlk defa böyle bir deneyimim oldu" dedi.