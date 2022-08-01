Haliliye ilçesi kırsal Şeyhçoban Mahallesi'nde koyunlarını otlatırken dengesini kaybederek dün sulama kanalına düşen 14 yaşındaki Mahmut Davizan'ı arama çalışmaları bölgede devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri olay yerinden itibaren yaklaşık 30 kilometrelik bir alanda arama çalışması yapıyor.

Ekiplerin su altından ve su yüzeyinden arama çalışması sürüyor.

Suya düşen çocuğun dayısı Mahmut Davizan, dünden beri yorgun ve üzgün şekilde ekiplerle yeğenini aradıklarını söyledi.

Ekiplere desteğinden dolayı teşekkür eden Davizan, bir an önce yeğenine ulaşmak istediklerini dile getirdi.

Şanlıurfa'da dün sulama kanalına düştüğü belirtilen Mahmut Davizan'ı arama çalışması başlatılmış, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verilmişti.