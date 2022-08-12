Yeniçiftlik Mahallesi'nde bir kişinin sokakta tehlikeli otomobil kullandığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu aracın E.Y. idaresindeki 34 DZS 384 plakalı otomobil olduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından ilçe merkezinde durdurulan sürücüye para cezası uygulandı. Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı da sürücü hakkında "kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan adli işlem başlattı.

Otomobilin dar sokaktan hızla geçtiği sırada çocukların kaçtığı anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.