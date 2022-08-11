Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 07:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Balı fazla kaçıran ayı baygınlık geçirdi
Düzce’de bal kovanlarına dadanan ayı, fazla bal yiyince baygınlık geçirdi. Vatandaşlar kovanların yanında buldukları ayıyı, veteriner hekime teslim etti.
Düzce'de köylüler, son zamanlarda ormanda bulunan kovanlarının ayı saldırısına uğradığını fark etti. Bu nedenle bir süredir bölgede nöbet tutan bir çiftçi, kovanlarının yakınında bir boz ayının bayıldığını gördü.
Kamyonetinin kasasına ayıyı yükleyen çiftçi, hayvanı şehir merkezine getirdi. Bal komasına giren ayının bu hallerini sosyal medyada paylaştı.
Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren videonun ardından boz ayının durumunun iyi olduğu açıklandı.
Hayvanın birkaç gün içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.
Etiketler: Düzce
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