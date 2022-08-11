Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin sahil bar kısmında başlayan alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, Antalya Büyükşehir ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Mutfak kısmında zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın, barın yan tarafında bulunan ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangında Sahil bardaki tüm cihaz ve malzemeler yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye soğutma çalışması yaparken barda olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme yapıldı.