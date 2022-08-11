Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 06:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Antalya'da otel yangını
[Fotograf: İHA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otele ait sahil barda çıkan yangın ekipler tarafından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin sahil bar kısmında başlayan alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, Antalya Büyükşehir ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Mutfak kısmında zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın, barın yan tarafında bulunan ormana sıçramadan söndürüldü.
Yangında Sahil bardaki tüm cihaz ve malzemeler yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye soğutma çalışması yaparken barda olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme yapıldı.
Sıradaki Haber
Uşak'ta yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 43 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz