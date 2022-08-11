Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde müstakil evin mutfak kısmında bulunan tüp, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bomba gibi patladı.

Patlamanın ardından evde yangın çıktı. Ev sahibi kendisini son anda dışarı atmayı başardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Evde büyük hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.