Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 04:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Edirne'de tüp bomba gibi patladı
[Fotograf: İHA]
Edirne'de bir evde, tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri sokağa çıktı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde müstakil evin mutfak kısmında bulunan tüp, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bomba gibi patladı.
Patlamanın ardından evde yangın çıktı. Ev sahibi kendisini son anda dışarı atmayı başardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Evde büyük hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Edirne
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