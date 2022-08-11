İstanbul'un Şişli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 12.00 ile 23.00 saatleri arasında Kuştepe bölgesinde dar alan asayiş uygulaması yaptı. Uygulamada, 1705 kişi, 584 araç ve 295 motosiklet denetlendi.

Denetimler sonucunda 1 kişiye yoklama kaçağı olmaktan, 1 kişiye de dur ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmek suçundan 854 lira cezai işlem uygulanırken, 3 kişiye de uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak bulundurmak suçundan işlem yapıldı.

Denetimler sırasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.