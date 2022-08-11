Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 01:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana’da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Adana’da otomobilin otluk alana devrilmesi sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana’da A.Y. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otluk alana devrildi.
Kazada, otomobildeki M.Y. ve F.Y. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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