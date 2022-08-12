Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki bir kuyumcu, iş yerinin otomatik kepengini kapatarak cuma namazına gitti.

Dükkan önünde ciple bekleyen kişiler, ellerindeki kumanda ile kepengi yarıya kadar açtı.

Araçtan inen ve üzerine çarşaf giydiği öğrenilen kişi, dükkana girerek yaklaşık 1 kilo altın çaldı. Şüpheli, kendisini araçta bekleyen diğer zanlı ile olay yerinden uzaklaştı.

Alarmın çalması üzerine mahalle sakinleri polise haber verdi. Kuyumcu ise soyulduğunu ancak cuma namazından dönünce öğrenebildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.