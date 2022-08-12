Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 12:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Balı fazla kaçıran ayının adı 'Balkız' oldu
[Fotograf: AA]
Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıya 'Balkız' isminin verildiğini duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından Düzce'de balı fazla kaçırıp bitkin halde bulunan ayıya isim bulunduğunu duyurdu.
"Kızımız adıyla yaşasın"
Paylaşımda, Sevimli ayıcığımızın adı “Balkız” Kızımız adıyla yaşasın. Balkız’ın sağlık durumu gayet iyi en kısa sürede yaşam alanına bırakağız" ifadelerine yer verildi.
Sevimli ayıcığımızın adı “Balkız”????— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) August 12, 2022
Kızımız adıyla yaşasın.
Balkız’ın sağlık durumu gayet iyi en kısa sürede yaşam alanına bırakağız. pic.twitter.com/4PJB6s3BhH
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