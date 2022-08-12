Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
FSM yarın gece bakıma alınacak
[Fotograf: AA]
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfalt bakım çalışması yapılacak. 13 Ağustos saat 24.00'te başlayacak çalışma, 14 Ağustos saat 10.00'da tamamlanacak.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Edirne istikametinde asfalt bakım çalışması yapılacağını bildirdi.
KGM'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, çalışmalar, 13 Ağustos'ta saat 24.00'te başlayacak ve 14 Ağustos'ta saat 10.00'da bitirilecek.
Çalışma sürecinde, Edirne istikametinde trafik tek şeride düşürülecek, sağdaki 2 şeritte 25 milimetrelik "Taş Mastik Asfalt" tabakası kazınıp yeni asfalt serimi saat 05.00'te tamamlanacak.
Asfaltın soğuma süresince trafik iki şeride çıkarılacak. Soğuma tamamlandıktan sonra şerit çizgileri çizilerek saat 10.00'da köprü 4 şerit olarak yeniden trafiğe açılacak.
Etiketler: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)
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