Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 11:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Motosikletiyle 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı
Adana’da arkadaşlarıyla birlikte doğa gezisine çıkan şahıs, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı.
Emekli Kadir Puloğlu (56), geçen hafta cumartesi günü arkadaşlarıyla birlikte motosikletle Adana’nın Aladağ ilçesine geziye gitti.
Cumartesi gecesi Kapuzbaşı Şelaleleri'nde kalan grup, pazar günü dönüşe geçti. Grup engebeli araziden geçerken, Kadir Puloğlu’nun bir arkadaşı motosikletiyle uçurumun kenarından geçemedi.
Puloğlu, arkadaşına ait motosikletle uçurumun kenarından geçmek istedi. Bir anda dengesini kaybeden Puloğlu, motosikletle birlikte yaklaşık 50 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı.
Bu sırada Puloğlu’na yardım etmeye çalışan İhsan Can (35) da uçurumdan düşerek yaralandı.
Puloğlu ve Can, kendi imkanlarıyla uçurumdan çıktı.
Hastaneye kaldırılan Puloğlu ve Can, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Etiketler: Adana
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