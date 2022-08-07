Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 02:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
Aydın'ın İncirliova ilçesinde traktör devrildi. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Mehmet Özkan yönetimindeki traktör, İncirliova-Koçarlı kara yolunda bahçeye devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Özkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan Turan Koçoğlu ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Aydın
Son Haberler
- 02:23
- 02:00
- 01:20
- 01:21
- 00:46
Sıradaki Haber
Zonguldak'ta bir kişi tartıştığı komşularını bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz