Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 00:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
TEM'de tır devrildi, yol trafiğe kapandı
Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında tır devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, tırın devrilmesi sonucu otoyol bir süre trafiğe kapandı.
Kaza, TEM otoyolu Gümüşova rampalarında meydana geldi.
Ankara’dan aldığı plastikleri Kosova’ya götüren Miftari Albian idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile devrildi.
Devrilen tır sebebi ile TEM otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. İstanbul istikametine gidecek olan sürücüler ise Gölyaka gişelerden çıkarılarak D-100’e yönlendirildi.
[Fotoğraf: İHA]
Kazada tır sürücüsü hafif yaralanırken, polis ekiplerinin 2 saatlik yoğun çalışması sonrasında otoyolun 2 şeridi trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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