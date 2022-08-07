Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 00:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de AK Parti İl Teşkilatıyla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'deki temasları kapsamında AK Parti İl Teşkilatıyla bir araya geldi.
Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de katıldı.
Etiketler: Kocaeli Recep Tayyip Erdoğan
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