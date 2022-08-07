Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 00:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da orman yangını
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Soma ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Deniş Köyü'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler 45 arazöz, 12 dozer ve 14 su tankeri ile müdahale ediyor.
Havanın kararmasıyla devreye alınan gece görüşlü 2 helikopter de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Etiketler: Manisa Orman Yangını
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