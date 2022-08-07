Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 01:17Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
Tekirdağ'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 9 yaralı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüs devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Özhan Hayrullah yönetimindeki servis aracı, Veliköy Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada 9 işçi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy ve Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Servisin, Çorlu’da bulunan bir geri dönüşüm firmasına işçi taşıdığı öğrenildi.
İddiaya göre, servis aracı sürücünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptığı için devrildi.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
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