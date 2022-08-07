Özhan Hayrullah yönetimindeki servis aracı, Veliköy Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada 9 işçi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy ve Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Servisin, Çorlu’da bulunan bir geri dönüşüm firmasına işçi taşıdığı öğrenildi.

İddiaya göre, servis aracı sürücünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptığı için devrildi.