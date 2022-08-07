Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 01:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta bir kişi tartıştığı komşularını bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Mert Serkan L., tartıştığı komşuları Hacer A. ve Aydın A.çiftini bıçakladı. Hacer A. yaşamını yitirirken, eşi Aydın A.'da tedaviye alındı. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Rüştü Onur Caddesi'nde Mert Serkan L.ile komşuları Hacer A. ile Aydın A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mert Serkan L. bıçakla Hacer ve Aydın A'yı yaraladı.
Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Hacer A. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan Aydın A'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Psikolojik sorunları olduğu belirtilen şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: Zonguldak
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