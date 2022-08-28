Denizlerde av sezonu 1 Eylül'de başlayacak.

Balıkçılar "Vira Bismillah" deyip ağları tekrar denizle buluşturacak.

Av sezonu öncesi son hazırlıklar

Sezonun açılmasına günler kala balıkçılar son hazırlıklarını tamamlıyor.

Geçen av sezonunda hasar gören metrelerce uzunluktaki ağlar ilmek ilmek onarılıyor. Balıkçı limanlarında demirli tekneler boyanıp motorlarına son bakımlar yapılıyor.

4,5 ay denizden uzakta kalan balıkçılarda av sezonunun açılmasına günler kala heyecan hakim. Balıkçılar aynı zamanda yeni sezondan oldukça umutlu.

Sezonun açılmasıyla fiyatlar da düşecek

Peki av sezonunun açılması balık tezgahlarındaki fiyatları nasıl etkileyecek?

Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği Başkanı Mehmet Aksoy, konuyla ilgili şunları söyledi:

"1 Eylül'de 'Vira Bismillah' deyip halka ucuz balık yedireceğiz. Yani şu anda 50 liraya 100 liraya yenilen sardalyanın kilosunu inşallah 1 Eylül'de 20 liraya düşüreceğiz."

Türkiye'de ruhsatlı 18 bin balıkçı teknesi var. 2 milyon kişi ise balıkçılıktan geçimini sağlıyor.