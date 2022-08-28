Karakoca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Galip Y. isimli şahsa ait evden dumanların çıktığını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yapılan incelemelerde ise yangının patlayan buzdolabından kaynaklandığı tespit edildi.

Evde maddi hasar meydana gelirken, yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.