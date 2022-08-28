Çukur Mahallesi Kadın Çıkmazı'nda bulunan 4 katlı binanın duvarı çöktü.

Çökme nedeniyle molozların bir kısmı sokakta park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü.

Binanın daha önce yıkıldığı, kalan kısmının da bugün çöktüğü öğrenilirken, olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Şişli’de 4 katlı metruk bir binanın duvarı çöktü. Park halindeki bir araç enkazın altında kaldı. Olay yerinden son detaylar @trthaber’de.https://t.co/qTBvy5sq0h pic.twitter.com/1k9Y6rkhuN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 28, 2022

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.