Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 09:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te yoldan çıkan minibüs su kanalına devrildi: 13 yaralı
[Fotograf: AA]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir minibüs yoldan çıkarak su kanalına girdi. Yaşanan kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı. Minibüstekilerin Antalya'dan nişandan döndükleri, Kocaeli'ye gittikleri öğrenildi.
D-650 kara yolunda Bilecik'ten Sakarya istikametine seyreden Ahmet G. idaresindeki minibüs yoldan çıktı.
Yolun yaklaşık 5 metre aşağısında bulunan su kanalına girerek 140 metre ilerledikten sonra durabilen minibüste bulunan yolculardan 3'ü ağır, 10'u hafif şekilde yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerce minibüsten çıkarılan yaralılardan durumu ağır olan 3'ü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğerleri Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Minibüstekilerin Antalya'dan nişandan döndükleri, Kocaeli'ye gittikleri öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Bilecik Trafik Kazası
Son Haberler
- 11:04
- 10:47
- 10:41
- 10:41
- 10:27
Sıradaki Haber
Ordu'da patlayan buzdolabı yangına neden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz