Arhavi'de selde trafo merkezinin yıkılma anı kamerada
Artvin'de dünden beri etkili olan sağanak sele döndü. Arhavi'de trafo merkezinin sele kapılma anı kameralara yansıdı.
Artvin il genelinde dün akşamdan bu yana yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında sel ve heyelan yaşandı.
Trafo merkezi sele kapıldı
Arhavi ilçe merkezinin büyük bölümünde yollar su altında kalırken, Arhavi deresi taştı, çok sayıda köye ise heyelanlar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Arhavi'de sel nedeniyle Kapisre deresinin taşması sonucu dere kenarında bulunan trafo merkezi yıkıldı.
Binanın yıkılıp sele kapılma anı kameralara yansıdı.
Artvin'de sel
Arhavi ilçe merkezinde sağanak dolayısıyla derenin taşması sonucu çok sayıdaki binanın giriş ve zemin katını su bastı.
Binaların girişinin kapanması dolayısıyla çok sayıda vatandaş içeride mahsur kaldı.
Karadeniz Sahil Yolu civarındaki binaların önünde yaklaşık 1,5 metre su birikintisi oluştu, tarım arazileri ise zarar gördü.
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