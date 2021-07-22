Artvin il genelinde dün akşamdan bu yana yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında sel ve heyelan yaşandı.

Trafo merkezi sele kapıldı

Arhavi ilçe merkezinin büyük bölümünde yollar su altında kalırken, Arhavi deresi taştı, çok sayıda köye ise heyelanlar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Arhavi'de sel nedeniyle Kapisre deresinin taşması sonucu dere kenarında bulunan trafo merkezi yıkıldı.

Binanın yıkılıp sele kapılma anı kameralara yansıdı.

Artvin'de sel

Arhavi ilçe merkezinde sağanak dolayısıyla derenin taşması sonucu çok sayıdaki binanın giriş ve zemin katını su bastı.

Binaların girişinin kapanması dolayısıyla çok sayıda vatandaş içeride mahsur kaldı.

Karadeniz Sahil Yolu civarındaki binaların önünde yaklaşık 1,5 metre su birikintisi oluştu, tarım arazileri ise zarar gördü.