Haber Giriş: 22 Temmuz 2021 Perşembe 17:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adana Karataş'ta denize girmek yasaklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana’nın Karataş ilçesinde, Harbiş Plajı ile Bahçe Mahallesi plajında denize girmek yasaklandı.
Karataş Kaymakamlığı, ilçede hava muhalefeti nedeniyle olası can kayıplarını önlemek adına Karataş Harbiş Plajı ile Bahçe Mahallesi plajında denize girişlerin bir süreliğine yasaklandığını duyurdu.
Kaymakamlık, tedbirin kaldırılmasına ilişkin açıklamanın ayrıca yapılacağını aktardı.
Harbiş Plajı'nda dün de denizde bir süre yüzdükten sonra dalgaların sürüklediği 5 kişiden 1’i boğularak hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Adana
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