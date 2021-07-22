Haber Giriş: 22 Temmuz 2021 Perşembe 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de feci kaza: İki asker hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki iki asker hayatını kaybetti.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki iki asker yaşamını yitirdi.
Mardin-Diyarbakır kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, Mazıdağı ilçesinin Aksu Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada iki piyade uzman onbaşı olay yerinde hayatını kaybetti.
Etiketler: Trafik Kazası
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