Haber Giriş: 22 Temmuz 2021 Perşembe 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da dalgalara kapılan çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Bartın'da babası ve eniştesiyle denize giren 13 yaşındaki çocuk dalgalara kapılarak hayatını kaybetti.
Ankara'dan tatil için geldikleri Amasra ilçesindeki Bozköy plajında serinlemek için denize giren Talha Çankaya, babası ve eniştesiyle dalgalara kapıldı.
Baba ve enişte kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, Talha Çankaya gözden kayboldu.
Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar tarafından bulunan Çankaya, kıyıya çıkarıldı. Sağlık personeli yaptığı incelemede çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Çankaya'nın cesedi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesine götürüldü.
Etiketler: Sahil Güvenlik Boğulma
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