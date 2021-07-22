Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, Kurban Bayramı tatilinde de ziyaretçilerin uğrak yeri oldu. Yüzlerce kişi Salda Gölü'nü görmeye geldi.

Göle girişin serbest olduğu bölgelerden biri olan halk plajında yoğun kalabalık dolayısıyla adım atacak yer kalmadı. Plaja gelenler göle girerek serinledi.

İstenmeyen görüntüler

Salda Gölü'nün halk plajında zaman zaman istenmeyen görüntüler de ortaya çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçen yıl 1 Ağustos'tan itibaren dumansız hava sahası ilan edilen ve çevresinde sigara içilmesinin yasaklandığı Salda Gölü halk plajı sahiline bir ziyaretçi nargilesiyle geldi. Diğer bir ziyaretçi ise yasak olmasına rağmen halk plajı sahilinde çukur açıp çamur banyosu yaptı.

Beyaz Adalar'a giriş yasak

Geçen yıl 15 Ekim'de girişin yasaklandığı Beyaz Adalar kısmına gelen ziyaretçiler ise otomobillerini sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta oluşturulan otoparka bırakarak elektrikli trenler ve golf arabaları ile sahili gezdi.