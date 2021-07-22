Yasağa rağmen Salda Gölü kıyısında çamur banyosu yaptılar
Salda Gölü, Kurban Bayramı tatilini yoğun geçirdi. Bazı ziyaretçiler yasak olduğu halde sahile nargile getirdi, çamur banyosu yaptı.
Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, Kurban Bayramı tatilinde de ziyaretçilerin uğrak yeri oldu. Yüzlerce kişi Salda Gölü'nü görmeye geldi.
Göle girişin serbest olduğu bölgelerden biri olan halk plajında yoğun kalabalık dolayısıyla adım atacak yer kalmadı. Plaja gelenler göle girerek serinledi.
İstenmeyen görüntüler
Salda Gölü'nün halk plajında zaman zaman istenmeyen görüntüler de ortaya çıktı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçen yıl 1 Ağustos'tan itibaren dumansız hava sahası ilan edilen ve çevresinde sigara içilmesinin yasaklandığı Salda Gölü halk plajı sahiline bir ziyaretçi nargilesiyle geldi. Diğer bir ziyaretçi ise yasak olmasına rağmen halk plajı sahilinde çukur açıp çamur banyosu yaptı.
Beyaz Adalar'a giriş yasak
Geçen yıl 15 Ekim'de girişin yasaklandığı Beyaz Adalar kısmına gelen ziyaretçiler ise otomobillerini sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta oluşturulan otoparka bırakarak elektrikli trenler ve golf arabaları ile sahili gezdi.
- 17:20
- 17:15
- 16:55
- 16:46
- 16:51