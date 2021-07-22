Haber Giriş: 22 Temmuz 2021 Perşembe 17:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 17.16'da ve 6,16 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 41 kilometre olarak ölçüldü.
Etiketler: Deprem Son Dakika
Sıradaki Haber
Bayram tatilinde yollarda 30 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz