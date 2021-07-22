Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 17.16'da ve 6,16 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 41 kilometre olarak ölçüldü.