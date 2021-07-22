Haber Giriş: 22 Temmuz 2021 Perşembe 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da bir köy karantinaya alındı
Ardahan'ın Göle ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Göle ilçesine bağlı Dedeşen köyünde karantina kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, 14 günlük karantina kararına istinaden köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Etiketler: Koronavirüs
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