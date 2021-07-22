Haber Giriş: 22 Temmuz 2021 Perşembe 17:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da hortum meydana geldi
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde denizde hortum oluştu. Kısa süren hortum, herhangi bir tehlike oluşturmadan kayboldu.
Kurucaşile ilçesi açıklarında sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta hortum meydana geldi.
Vatandaşlar hortumu cep telefonuyla görüntüledi.
Yaklaşık 10 dakika etkili olan hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.
Etiketler: Bartın Cep Telefonu
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